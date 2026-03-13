Участок дороги по улице Луговой в Пскове временно перекроют с 16 марта

В связи с проведением дорожных работ с 16 по 20 марта с 08:00 до 17:00 закрывается участок автомобильной дороги по Луговая в районе дома №30, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе администрации города Пскова.

В ночное время суток движение будет открыто.

«Приносим извинения за доставленные неудобства, просим учесть эту информацию при планировании поездок, внимательно следить за требованиями установленных дорожных знаков и выбирать пути объезда», - обратились к гостям и жителям города в администрации.