 
АвтоМир

Порховский суд обязал администрацию отремонтировать два участка дорог в городе

0

Порховский районный суд Псковской области удовлетворил требования прокурора района и обязал администрацию Порховского муниципального округа привести в порядок два участка автомобильных дорог в городе Порхове, сообщили Псковской Ленте Новостей в объединенной пресс-службе судов Псковской области.

Прокуратура Порховского района провела проверку соблюдения законодательства в области дорожного движения и выявила нарушения. Выяснилось, что местные власти длительное время не принимали необходимых мер по ремонту дорожного покрытия на участках общего пользования в черте города — в частности, вблизи домов № 110 на улице Коминтерна и № 8А на улице Плеханова.

Надзорное ведомство расценило бездействие администрации как прямое нарушение закона и подало административные иски. В ходе судебного разбирательства административный ответчик признал исковые требования в полном объёме.

Суд согласился с доводами прокуратуры и официально признал бездействие местных властей незаконным. В соответствии с решением суда, администрация Порховского муниципального округа обязана в течение 6 месяцев со дня вступления вердикта в законную силу привести проблемные участки дорог в соответствие с требованиями ГОСТ Р 50597‑2017. Этот стандарт устанавливает нормы эксплуатационного состояния дорог и улиц, в том числе правила, касающиеся качества дорожного покрытия и безопасности движения.

Прокомментировать

Псковская Лента Новостей (ПЛН)

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Гражданская пресса».

Полное копирование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети интернет — гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна.

18 +

Адрес редакции:

180007, Россия, Псковская область, город Псков, улица Петровская, 51

Главный редактор:

Александр Михаилович
Савенко

Заместитель главного редактора —
выпускающий редактор:

Ксения Алексеевна
Иванова

Телефон редакции:

+7 (8112) 72-22-07

Общие вопросы:

redaktor@pln-pskov.ru

Технические вопросы:

admin@pln-pskov.ru

Рекламная служба:

+7 (8112) 720-120

rm60.ru

Мы в соцсетях:

Счетчики:

Рейтинг@Mail.ru

© Псковская Лента Новостей, 2000 — 2026