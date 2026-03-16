Порховский суд обязал администрацию отремонтировать два участка дорог в городе

Порховский районный суд Псковской области удовлетворил требования прокурора района и обязал администрацию Порховского муниципального округа привести в порядок два участка автомобильных дорог в городе Порхове, сообщили Псковской Ленте Новостей в объединенной пресс-службе судов Псковской области.

Прокуратура Порховского района провела проверку соблюдения законодательства в области дорожного движения и выявила нарушения. Выяснилось, что местные власти длительное время не принимали необходимых мер по ремонту дорожного покрытия на участках общего пользования в черте города — в частности, вблизи домов № 110 на улице Коминтерна и № 8А на улице Плеханова.

Надзорное ведомство расценило бездействие администрации как прямое нарушение закона и подало административные иски. В ходе судебного разбирательства административный ответчик признал исковые требования в полном объёме.

Суд согласился с доводами прокуратуры и официально признал бездействие местных властей незаконным. В соответствии с решением суда, администрация Порховского муниципального округа обязана в течение 6 месяцев со дня вступления вердикта в законную силу привести проблемные участки дорог в соответствие с требованиями ГОСТ Р 50597‑2017. Этот стандарт устанавливает нормы эксплуатационного состояния дорог и улиц, в том числе правила, касающиеся качества дорожного покрытия и безопасности движения.