Дорогу отремонтируют на территории псковского кладбища «Орлецы 1»

В Пскове заказали выполнение работ по ремонту проезжей части на территории кладбища «Орлецы 1». Как сообщается в документах на официальном сайте Единой информационной системы в сфере закупок, планируется обновить участок от границ территории кладбища «Орлецы 1» до православного храма «Церковь Воскресения Христова в Орлецах».

Примерная протяженность дороги - 0,543 км. Заданием предусмотрены ремонт проезжей части, планировка площадей зеленой зоны и посев газонов, разборка и установка 232 метров бортовых камней, обустройство дороги.

Начальная цена составляет 8 млн 483 тысячи 100 рублей 90 копеек. Окончание подачи заявок – 26 марта.

Работы должны будут закончить до 25 декабря. Подрядчик имеет право завершить выполнение работ в более короткий срок.

Подрядчик гарантирует качество результатов выполнения ремонтных работ, включая качество всех используемых материалов, в полном объеме: