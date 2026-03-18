Дорогу отремонтируют на территории псковского кладбища «Орлецы 1»

В Пскове заказали выполнение работ по ремонту проезжей части на территории кладбища «Орлецы 1». Как сообщается в документах на официальном сайте Единой информационной системы в сфере закупок, планируется обновить участок от границ территории кладбища «Орлецы 1» до православного храма «Церковь Воскресения Христова в Орлецах».

Примерная протяженность дороги - 0,543 км. Заданием предусмотрены ремонт проезжей части, планировка площадей зеленой зоны и посев газонов, разборка и установка 232 метров бортовых камней, обустройство дороги.

Начальная цена составляет 8 млн 483 тысячи 100 рублей 90 копеек. Окончание подачи заявок – 26 марта. 

Работы должны будут закончить до 25 декабря. Подрядчик имеет право завершить выполнение работ в более короткий срок.

Подрядчик гарантирует качество результатов выполнения ремонтных работ, включая качество всех используемых материалов, в полном объеме:

  • верхний и нижний слои асфальтобетонного покрытия проезжей части – 4 года;
  • основание дорожной одежды проезжей части – 6 лет;
  • бортовой камень (бетонный) – 2 года;
  • восстановление зелёных зон – 1 год;
  • дорожная разметка: термопластик – 1 год;
  • стойки металлические, дорожные знаки - 5 лет.
