Грузовикам запретят ездить по дороге Заборовка – Гвоздно в Гдовском округе с 19 марта

С 19 марта по 16 апреля вводится временное прекращение движения грузового автотранспорта по дороге Заборовка – Гвоздно Гдовского муниципального округа, сообщили Псковской Ленте Новостей в министерстве транспорта и дорожного хозяйства Псковской области.

Карта: министерство транспорта и дорожного хозяйства Псковской области

Запрет действует для движения большегрузных транспортных средств с грузом или без груза.

На время ограничения на автодороге будут проведены работы по восстановлению песчано-гравийного покрытия.

«Просим внимательно следить за требованиями установленных дорожных знаков, а также учесть информацию при планировании маршрутов следования», - добавили в министерстве.

На всех автомобильных дорогах регионального значения Псковской области временное ограничение движения для грузовых транспортных средств с грузом или без груза будет введено с 23 марта по 21 апреля.