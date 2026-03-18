Ограничение скорости будет действовать на восьми участках трассы Р-23 «Псков» 19 марта

Ограничение скорости будет действовать на восьми участках трассы Р-23 Санкт-Петербург – Псков – Пустошка – Невель – граница с Республикой Беларусь завтра, 19 марта. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в ФКУ Упрдор «Северо-Запад».

На участке 32-35 километров ограничение скорости движения введут в направлении на Псков по правой стороне. Первая правая полоса будет закрыта, на второй и третьей будет действовать ограничение до 50 километров в час с 09:00 до 16:00. Будет проходить ремонт секций барьерных ограждений, с установкой схемы ОДД.

На участке 55-32-55 километров ограничение скорости движения введут в оба направления. Третья левая полоса будет закрыта, на второй и первой введут ограничение до 70 километров в час с 09:00 до 17:00 из-за механической очистки краевой линии у разделительной полосы.

На участке 32-55-32 километров ограничение скорости движения введут в оба направления. Будут проходить работы по обочине с 09:00 до 17:00, механическая мойка шумо-защитного экрана, с установкой схемы ОДД.

На участке 158-179-158 километров ограничение скорости движения будет действовать в оба направления с 08:00 до 17:00 из-за мойки секций барьерного ограждения.

На участке 112-99-112 километров ограничение скорости движения введут в оба направления с 08:00 до 17:00. Будет проходить механическая уборка осевой от песка и грязи.

На 132-156 километрах ограничение скорости движения будет действовать в оба направления с 08:00 до 17:00 из-за ямочного ремонта.

На участке 430+000-440+000 километров ограничение движения введут в оба направления с 8:00 до 17:00. Будет проходить очистка водоотводных лотков вручную, мойка МБО.

На участках 453+000-464+000 и 480+000-493+000 километров ограничение скорости движения введут в оба направления с 08:00 до 17:00. Будут проходить очистка и замена катафотов, выправка знаков и стоек, уборка мусора.