На улице Шестака в Пскове разрешат парковку вдоль дороги. Такое решение приняли в ходе заседания городской комиссии по безопасности дорожного движения, сообщил глава города Борис Елкин в своем канале в мессенджере Max.

Фото: Борис Елкин / Max

Парковку разрешат вдоль дороги, за исключением участков у перекрестков Генерала Маргелова и Майора Доставалова. Чтобы не создавать избыточных помех для транзитного транспорта, ограничивающие знаки установят только в начале и в конце улицы.

Помимо этого, на встрече были затронуты и другие вопросы.

«Часть предложений требует более тщательной проработки. В частности, вопрос изменения схемы движения на перекрестке улиц Чудская и Алмазная пока отложен. Рассматривать его сейчас нецелесообразно: в ближайшее время нас ждут масштабные дорожные работы на мосту Александра Невского. Вернемся к обсуждению, когда завершим ремонт моста», - заверил Борис Елкин.

Кроме того, участники заседания обсудили показатели по обеспечению безопасности дорожного движения нацпроекта «Инфраструктура для жизни». В рамках действующих и будущих контрактов обновляются светофорные объекты, пешеходные переходы, линии освещения и разметка.