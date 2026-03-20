На улице Шестака в Пскове разрешат парковку вдоль дороги. Такое решение приняли в ходе заседания городской комиссии по безопасности дорожного движения, сообщил глава города Борис Елкин в своем канале в мессенджере Max.
Парковку разрешат вдоль дороги, за исключением участков у перекрестков Генерала Маргелова и Майора Доставалова. Чтобы не создавать избыточных помех для транзитного транспорта, ограничивающие знаки установят только в начале и в конце улицы.
Кроме того, участники заседания обсудили показатели по обеспечению безопасности дорожного движения нацпроекта «Инфраструктура для жизни». В рамках действующих и будущих контрактов обновляются светофорные объекты, пешеходные переходы, линии освещения и разметка.