Нетрезвых водителей остановили в Пскове на улицах Алтаева и Сосновой

Нетрезвые водители, которые ранее уже привлекались к ответственности за аналогичное правонарушение, попались полицейским на псковских дорогах, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УМВД России по Псковской области. 

В областном центре вечером 20 марта на улице Сосновой инспекторы ДПС Госавтоинспекции остановили для проверки автомобиль Ford, которым управлял пскович 1986 года рождения, находившийся в состоянии алкогольного опьянения. А ночью 23 марта в Пскове на улице Алтаева полицейские выявили еще одного нетрезвого 35-летнего горожанина на автомашине Lifan.

В Новосокольниках 21 марта по улице Воровского на Lada Vesta ехал местный житель 1975 года рождения, находившийся «под градусом».

В Острове 21 марта на улицах Ленина и 1 Мая дорожные полицейские установили двух нетрезвых автомобилистов. В Пыталово 20 марта мужчина в нетрезвом виде управлял квадроциклом, а 21 марта в деревне Заходы Пыталовского муниципального округа местный житель управлял мотоблоком, будучи в нетрезвом состоянии.

Все обстоятельства произошедшего выясняются.

