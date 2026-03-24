За неделю до демонтажа елки в Пскове в нее въехали на автомобиле — Борис Елкин

За неделю до демонтажа главной елки Пскова в нее въехали на автомобиле, сообщил глава города Борис Елкин в эфире радио ПЛН FM (102.6 FM).

«Кто-то в елку въезжает за неделю до того, как надо ее демонтировать. Был случай, есть даже видео у меня, как человек въехал в елку. Благо там несильные повреждения, но часть светодиодной инсталляции внизу повреждена. Собственник автомобиля определен, будем в судебном или досудебном порядке с ним разбираться», - сказал Борис Елкин.

В декабре 2025 года произошло ДТП, в результате которого главная городская ель была обесточена. 19 декабря в 01.20 водитель Mitsubishi Lancer совершил наезд на опору освещения и с места ДТП скрылся. Пострадавших нет. Транспортное средство получило технические повреждения. По словам Бориса Елкина в данном случае водитель был в состоянии алкогольного опьянения.