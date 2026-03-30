Водитель получила травму в ДТП в Пскове с оторвавшимся колесом. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в отделе Госавтоинспекции УМВД России по городу, дорожно-транспортное происшествие произошло 29 марта в 20.08 у дома №79-б по улице Труда.

Во время движения у автомашины «Ниссан Микра» оторвалось колесо. Телесные повреждения получила водитель 1991 года рождения. Не госпитализирована.

Напомним, момент происшествия попал на видео.

Других происшествий с пострадавшими 27-29 марта в Пскове не зарегистрировано.