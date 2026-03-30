Шесть пролетов ограждения снес в Пскове водитель «Шевроле». Как сообщили Псковской Ленте Новостей в отделе Госавтоинспекции УМВД России по городу, дорожно-транспортное происшествие произошло 29 марта в 06.15 на улице Юбилейной, у дома 38.

Мужчина 1993 года рождения за рулем «Шевроле Авео» совершил наезд на препятствие в виде металлического пешеходного ограждения. Повреждено шесть пролетов. Пострадавших нет.

Вынесен отказ в возбуждении административного производства.

Из объяснения водителя известно, что он двигался по улице Юбилейной со стороны улицы Народной. Произошедшее он объяснил плохим самочувствием.