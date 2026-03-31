Движение по полосам организуют на улице Леона Поземского в Пскове

Движение по полосам будет организовано на улице Леона Поземского в Пскове, сообщили Псковской Ленте Новостей в администрации города.

Изменение движения будет действовать с 1 апреля до 28 сентября на участке от улицы Алмазной до Ипподромной.

Ранее на отрезке улицы Леона Поземского в Пскове от улицы Ипподромной до Шоссейной подрядчик занялся устройством тротуара.

Изменения являются продолжением преображения улицы Леона Поземского в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни».

В дальнейшем на улице изменится схема движения.