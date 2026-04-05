Сотрудники Госавтоинспекции проверяли автобусы в Новосокольническом округе

Сотрудники Госавтоинспекции МО МВД России «Новосокольнический» провели профилактическое мероприятие по безопасности дорожного движения. В ходе этого мероприятия инспекторы ДПС общались с водителями автобусов, сообщили Псковской Ленте Новостей в ведомстве.

Фото здесь и далее: МО МВД России «Новосокольнический»

В беседе с водителями были рассмотрены вопросы неукоснительного соблюдения правил дорожного движения, в частности, перевозки несовершеннолетних пассажиров, а также обязанности пассажиров быть пристегнутыми во время рейса в автобусе, прохождения водителем предрейсового медицинского осмотра и проведения регулярной проверки технического состояния автобуса, а также соблюдение водителем режима труда и отдыха.

Госавтоинспекция призывает всех участников дорожного движения к ответственному и дисциплинированному поведению на дороге.