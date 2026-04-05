Движение ограничат на трех участках трассы трассы Р-23 «Псков» 6 апреля

Ограничение скорости будет действовать на трех участках трассы Р-23 Санкт-Петербург – Псков – Пустошка – Невель – граница с Республикой Беларусь завтра, 6 апреля. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в ФКУ Упрдор «Северо-Запад».

На участке 31-55-31 км ограничение скорости движения в оба направления по правой полосе будет введено с 08:00-17:00. Здесь планируется механическая очистка обочин.

На участке 112-99-112 + 112 км ограничение скорости движения в оба направления с 08:00-17:00 ведут для уборки смета с краевой полосы. 

А на 133-158-133 + 145 км для уборки введут ограничение скорости движения в оба направления по правой полосе с 08:00-17:00. 

