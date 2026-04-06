В Великих Луках Nissan проехал на желтый сигнал светофора и протаранил «ВАЗ»

Дорожно-транспортное происшествие произошло на пересечении улиц Некрасова и Ботвина в Великих Луках 6 апреля, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Произошло столкновение легкового автомобиля Nissan с отечественной «ВАЗ». От удара у российского авто деформировался багажник.

Как пояснили участники инцидента, «ВАЗ» ехал на перекрестке, двигаясь в разрешенном направлении. В этот момент водитель иномарки, по предварительным данным, не рассчитал безопасную скорость и проехал на желтый сигнал светофора, что и привело к столкновению.

В результате ДТП оба транспортных средства получили технические повреждения.

Обстоятельства уточняются.

Реклама на ПЛН

