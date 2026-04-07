Автомобили изъяли у нетрезвых водителей в Плюсском и Опочецком округах

Водители «под градусом», которые ранее уже привлекались к ответственности за аналогичное правонарушение, попались полицейским на территории Плюсского и Опочецкого муниципальных округов, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Вечером 5 апреля на автотрассе Санкт-Петербург – Невель в Плюсском муниципальном округе инспекторы ДПС Госавтоинспекции остановили для проверки автомобиль Lifan. Выяснилось, что управлял этой машиной 37-летний житель одной из деревень Плюсского муниципального округа, который находился в состоянии алкогольного опьянения.

А 6 апреля по автотрассе Санкт-Петербург – Невель в Опочецком муниципальном округе на автомашине Volkswagen следовал житель Псковского муниципального округа, мужчина 1993 года рождения. И он был в нетрезвом виде.

Все обстоятельства произошедшего в настоящее время выясняются. Автомобили изъяты. 

