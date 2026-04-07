Водитель из Петербурга попала в ДТП под Гдовом по дороге в грибы и получила штраф 

Гдовский районный суд рассмотрел дело об административном правонарушении в отношении гражданки, проживающей в Санкт-Петербурге. Женщина, управляя транспортным средством, не справилась с управлением, в результате чего съехала в кювет с последующим опрокидыванием. В результате ДТП пострадал пассажир, здоровью которого причинен вред средней тяжести, сообщили Псковской Ленте Новостей в объединённой пресс-службе судов Псковской области.

Обвиняемая с протоколом об административном правонарушении не согласилась, вину не признала, пояснив, что вместе с пострадавшим поехала в лес за грибами, по пути следования не справилась с управлением, в результате чего машина съехала в кювет с опрокидыванием. Указала, что телесные повреждения потерпевший получил после ДТП, как именно, она не видела.

Потерпевший представил заявление, в котором указал, что телесные повреждения получил после ДТП, претензий к лицу, привлекаемому к административной ответственности, не имеет, просил производство по делу прекратить.

Исследовав материалы дела, заключение эксперта, допросив свидетелей, инспекторов Госавтоинспекции УМВД России по Псковской области, суд установил, что водитель не справилась с управлением, машина съехала в кювет с последующим опрокидыванием, в результате ДТП пострадал пассажир.

Учитывая, что женщина совершила указанное правонарушение впервые, характеризуется положительно, потерпевший претензий к ней не имеет, суд назначил ей наказание в виде административного штрафа в минимальном размере – 15 000 рублей.