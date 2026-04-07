В Пскове продолжается расследование по факту наезда мотоциклиста на автомобиль

В Пскове продолжается административное расследование по факту наезда мотоциклиста на автомобиль на Дамбе. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в отделе Госавтоинспекции УМВД России по городу Пскову, дорожно-транспортное происшествие произошло 3 апреля в 10.10 на улице Юбилейной напротив дома №23-б по Красноармейской набережной.

Мужчина 1988 года рождения на мотоцикле «Ямаха» не соблюдал безопасную дистанцию и столкнулся с автомашиной «Лада Веста» под управлением мужчины 1955 года рождения. Автомобиль двигался в попутном направлении.

Мотоциклист доставлен в областную больницу.

Водитель автомашины машины был трезвый. У второго участника ДТП взят анализ крови для исследования на наличие алкоголя или других запрещенных веществ.