В Пскове ведут поиск автомобиля, оторвавшего бампер у «Шкоды» на парковке

В Пскове ведут поиск автомобиля, серьезно повредившего «Шкоду» возле парковки кафе на Запсковье. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в отделе Госавтоинспекции УМВД России по городу Пскову, дорожно-транспортное происшествие произошло в субботу, 4 апреля в 14.25 на улице Ипподромной 34 возле кафе «Панорама Холл».

Водитель неустановленной автомашины совершил наезд на «Шкоду Фабию» под управлением женщины 1955 рождения и скрылся с места происшествия. Пострадавших нет. Ведется розыск виновника происшествия.

Добавим, по фото видно, что у «Шкоды» оторвало задний бампер.