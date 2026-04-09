До трети дешевых шин могут пропасть с российского рынка

С отечественного рынка могут исчезнуть до трети наиболее дешевых шин. Минпромторг направил в профильные ведомства предложение запретить использование резины с высоким содержанием полициклических ароматических углеводородов (ПАУ). Это следует из письма замглавы министерства Михаила Юрина в Минприроды и Росстандарт.

«Минпромторг инициировал внесение изменений в техрегламент Таможенного союза «О безопасности колесных транспортных средств» в части установления предельного содержания определенных ПАУ в шинах на уровне 0,25% бэй-протонов. Мощности российских предприятий полностью способны удовлетворить внутренний спрос России на автомобильные шины и обладают значительным экспортным потенциалом», — уточнили «Известиям» в ведомстве.

В результате ужесточения требований произойдет постепенное вытеснение продукции, не соответствующей экологическим и техническим нормам Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Это, в свою очередь, создаст дополнительные конкурентные преимущества для производителей России и стран союза, а также крупнейших мировых шинных брендов, которые изначально придерживаются высоких стандартов безопасности и экологичности, отметили в Минпромторге. Инициатива уже согласована с Минприроды, Росстандартом и Минэкономразвития, добавили в ведомстве, пишут «Известия».

«Проблема ПАУ на российском рынке сосредоточена именно в бюджетном сегменте, который занимает уже около трети рынка и может выбыть после введения ограничений», — отметил член экспертного совета комитета по защите конкуренции Госдумы (ГД) Дмитрий Тортев.

Это системная проблема производителей, которые экономят на очистке масел, используя дешевые высокоароматические компоненты, заключил он.
 

