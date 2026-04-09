Фестиваль внедорожной техники «Весенний кураж» пройдёт в Великих Луках

Фестиваль внедорожной техники «Весенний кураж-2026» пройдёт в Великих Луках 25 апреля, сообщили Псковской Ленте Новостей в отделе по туризму комитета культуры администрации города Великие Луки.

Мероприятие станет отборочным этапом «Кубка регионов» и соберёт участников из разных субъектов РФ.

Старт соревнований запланировали на 10:00. Участников ждут специальные участки различной сложности, требующие навыков вождения и ориентирования, а также возможность побороться за выход в «Кубок регионов».

Соревнования пройдут в нескольких зачётных категориях: ATB, Тр-0, «Туризм», Тр-1, «Абсолют» и Тр-2.

Полевой лагерь для участников и гостей развернут в районе телевышки (координаты: 56°19.961’ северной широты, 30°27.146’ восточной долготы). Организаторы рекомендуют заранее подготовить необходимое снаряжение для активного отдыха.

Генеральным партнёром мероприятия выступает ЗАО «ЗЭТО».

