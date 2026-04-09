Штраф за превышение скорости на электросамокате могут ввести в РФ

Законопроект о штрафах за превышение скорости и другие нарушения на электросамокатах может быть принят в 2026 году. Об этом заявил один из авторов инициативы, заместитель председателя Совета по развитию цифровой экономики при Совете Федерации, сенатор Артем Шейкин.

«Штрафы должны быть существенными. Превышение скорости - пять тысяч рублей. Езда в нетрезвом виде на самокате - 30 тысяч рублей», - сказал сенатор.

Он напомнил, что проект был принят Госдумой в первом чтении еще в 2024 году, он дорабатывается ко второму чтению. Артем Шейкин выразил надежду, что после консультаций с Минтрансом и Госдумой в 2026 году «поправки будут приняты», пишет ТАСС

Парламентарий добавил, что звучали предложения и о значительных санкциях за езду вдвоем на самокате. «Это сейчас как раз обсуждается, потому что штрафы должны быть такими, которые научат наших граждан все-таки исполнять установленные правила», - подытожил Артем Шейкин.

При этом сенатор подчеркнул, что за последние два года сами кикшеринговые сервисы проделали большую работу для борьбы с нарушителями. Так, у самокатов всех компаний уже есть номерные знаки, которые позволяют идентифицировать пользователей и штрафовать их за нарушения.

Артем Шейкин также напомнил, что в Москве сотрудники ГАИ периодически устраивают рейды по проверке водителей самокатов. «На этих рейдах (самокатчики) как раз уже вживую останавливаются, досматриваются и при нарушении правил (им) выписываются штрафы», - добавил сенатор.

«Да, сегодня штрафы не такие большие, но уверен, после того как законопроект, который находится в Государственной думе, будет принят, и те штрафы, которые там заложены, начнут работать, количество желающих нарушать их - (ПДД) - будет гораздо меньше», - заключил Артем Шейкин.
Реклама на ПЛН

