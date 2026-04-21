 
АвтоМир

Фотофакт: В Радоницу собралась пробка по дороге на псковское кладбище Орлецы

0

В Радоницу собралась пробка по дороге на кладбище Орлецы в Пскове, сообщают псковичи в соцсетях.

Фото: «Жесть по-псковски» / «ВКонтакте»

«В сторону Корытово какой-то затор, что там происходит?» - спрашивает автор снимка в группе «Жесть по-псковски» «ВКонтакте». 

В комментариях ему напомнили, что 21 апреля православный календарь отмечает Радоницу, день особого поминовения усопших. 

«Передаем привет всем, кто сейчас стоит в пробке на улице Яна Райниса. Надо знать важные даты», - иронизируют в Telegram-канале «Псков. За рулем».

Радоница, или родительский день, всегда приходится на девятый день после Пасхи. Само название «Радоница» происходит от слова «радость». В этот день верующие разделяют с усопшими радость о Воскресении Христовом, напоминая себе и близким о победе жизни над смертью. 

Прокомментировать

Реклама на ПЛН

Псковская Лента Новостей (ПЛН)

Электронное периодическое издание. Регистрационный номер СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Гражданская пресса».

Полное копирование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети интернет — гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна.

18 +

Адрес редакции:

180007, Россия, Псковская область, город Псков, улица Петровская, 51

Главный редактор:

Александр Михаилович
Савенко

Заместитель главного редактора —
выпускающий редактор:

Ксения Алексеевна
Иванова

Телефон редакции:

+7 (8112) 72-22-07

Общие вопросы:

redaktor@pln-pskov.ru

Технические вопросы:

admin@pln-pskov.ru

Рекламная служба:

+7 (8112) 720-120

rm60.ru

Мы в соцсетях:

Счетчики:

Рейтинг@Mail.ru

© Псковская Лента Новостей, 2000 — 2026