Фотофакт: В Радоницу собралась пробка по дороге на псковское кладбище Орлецы

В Радоницу собралась пробка по дороге на кладбище Орлецы в Пскове, сообщают псковичи в соцсетях.

«В сторону Корытово какой-то затор, что там происходит?» - спрашивает автор снимка в группе «Жесть по-псковски» «ВКонтакте».

В комментариях ему напомнили, что 21 апреля православный календарь отмечает Радоницу, день особого поминовения усопших.

«Передаем привет всем, кто сейчас стоит в пробке на улице Яна Райниса. Надо знать важные даты», - иронизируют в Telegram-канале «Псков. За рулем».

Радоница, или родительский день, всегда приходится на девятый день после Пасхи. Само название «Радоница» происходит от слова «радость». В этот день верующие разделяют с усопшими радость о Воскресении Христовом, напоминая себе и близким о победе жизни над смертью.