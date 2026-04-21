Маршруты десяти автобусов изменят в Пскове 26 апреля

В период проведения соревнований по бегу «Псковский марафон-2026» в связи с перекрытием ряда улиц движение городского общественного транспорта 26 апреля с 6:00 до 16:00 будет организовано по изменённой схеме, сообщили Псковской Ленте Новостей в администрации города Пскова.

Автобусы маршрутов №№2, 107, 205, 207 и 350 будут следовать по улице Советской, Вокзальной на вокзал в прямом и обратном направлениях со всеми остановками.

Автобус маршрута №6 также направится по улице Советской и улице Вокзальной, с заездом на вокзал и далее по маршруту в прямом и обратном направлениях со всеми остановками.

Автобусы маршрутов №№8, 8А и 19 пойдут по улице Советской, затем по улице Вокзальной (с заездом на вокзал), далее – по улице Бастионной с выездом на Октябрьский проспект и далее по маршруту со всеми остановками.

Автобус маршрута №11 при движении к железнодорожному вокзалу будет следовать от остановки «Летний сад» по Октябрьскому проспекту до улицы Вокзальной, а затем — по улице Вокзальной на вокзал. В обратном направлении, от железнодорожного вокзала, автобус поедет по улице Вокзальной, улице Бастионной, с выездом на Октябрьский проспект и далее по маршруту со всеми остановками.

«Просим жителей и гостей Пскова заранее планировать свои маршруты с учётом временных ограничений. Обратите особое внимание на изменение движения общественного транспорта», - отметили в администрации.

Предприятие «Псков-Полимер» (бренд Nordman) является генеральным партнером спортивного мероприятия «Nordman Псковский марафон-2026».