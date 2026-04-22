Ростовский предприниматель установит новый светофор на улице Поземского в Пскове

Предприниматель из Ростовской области выиграла конкурс на установку нового светофора на улице Поземского в Пскове. Как сообщается на официальном сайте Единой информационной системы в сфере закупок, по результатам конкурсной процедуры 17 апреля МКУ Пскова «Специализированный Заказчик» заключен контракт с субъектом малого предпринимательства - ИП Саратова Елена Александровна (Ростовская область, город Зерноград).

Стоимость контракта - 2 млн 964 тыс. 118,94 рублей. Всего поступило 3 заявки. Две другие содержали ценовые предложения 2 млн 991 тыс. 065,48 рублей и 5 млн 389 тыс. 307,54 рублей.

Фото: Панорама Яндекса, 2023 год

Начальная цена составляла 5 млн 389 тыс. 307,54 рублей.

Окончание работ: 21 декабря 2026 г. Подрядчик имеет право завершить выполнение работ в более короткий срок, по согласованию с заказчиком.

Подрядчик гарантирует качество результатов выполненных работ, включая качество всех используемых материалов в полном объеме:

- светофоры дорожные - не менее 5 лет;

- дорожные знаки - не менее 10 лет;

- контроллер дорожный - не менее 8 лет;

- опора знака дорожного - 5 лет;

Напомним, ранее в Пскове было принято решение об устройстве светофора на перекрестке улицы Леона Поземского и Ваулиногорского шоссе. Он необходим для изменения схемы выезда маршрутных автобусов с территории «Псковпассажиравтотранса». Сейчас общественный транспорт при выходе на маршрут поворачивает налево на 4-полосной дороге. Светофор будет оборудован дополнительной секцией для поворота налево, она позволит автобусам безопасно выполнить манёвр.