В Пскове на Ленинградском шоссе водитель сбил лося и уехал с места ДТП

В Пскове на Ленинградском шоссе водитель автомашины сбил лося и уехал с места дорожно-транспортного происшествия. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в отделе Госавтоинспекции УМВД России по городу, это произошло в период с 23.00 22 апреля и до 00.00 23 апреля на 282 км 500 м автодороги Санкт-Петербург - Невель.

Также в Госавтоинспекции рассказали подробности о ДТП на перекрестке улиц Коммунальной и Рокоссовского 22 апреля. В 13.05 у дома №22 по улице Рокоссовского водитель «Рено Дастер», мужчина 1981 года рождения, выбрал небезопасную дистанцию до впереди движущегося автомобиля «Ниссан Теана» под управлением водителя 1957 года рождения и совершил столкновение.

Пострадавших нет.