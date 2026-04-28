 
АвтоМир

От жителей Хотиц поступают жалобы на организацию автобусного сообщения - Станислав Стармолотов

0

Все еще поступают жалобы от жителей деревни Хотицы в Псковском округе, где в декабре была перекрыта дорога по причине строительства путепровода Северного обхода Пскова, сообщил министр транспорта и дорожного хозяйства Псковской области Станислав Стармолотов в эфире радио ПЛН FM (102.6 FM).

«Люди, конечно, продолжают жаловаться, но мы ведем разъяснительную работу. В основном все недовольства касаются корректировки автобусного сообщения. Могу заверить, что мы не даем никаких отписок, а реально отрабатываем все обращения», - сказал Станислав Стармолотов. 

Участок дороги Хотицы – Писковичи – Муровицы – от поворота к монументу Ледового побоища до поворота на улицу Невскую в деревне Хотицы закрыт с 15 декабря 2025 года на один год. Министр заверил, что работы идут планово и к концу года дорогу действительно откроют. 

Прокомментировать
Подписывайтесь на ПЛН в МАКС →
 

Пресс-портреты

Стармолотов Станислав Янович

Министр транспорта и дорожного хозяйства Псковской области.

Псковская Лента Новостей (ПЛН)

Электронное периодическое издание. Регистрационный номер СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Гражданская пресса».

Полное копирование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети интернет — гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна.

18 +

Адрес редакции:

180007, Россия, Псковская область, город Псков, улица Петровская, 51

Главный редактор:

Александр Михаилович
Савенко

Заместитель главного редактора —
выпускающий редактор:

Ксения Алексеевна
Иванова

Телефон редакции:

+7 (8112) 72-22-07

Общие вопросы:

redaktor@pln-pskov.ru

Технические вопросы:

admin@pln-pskov.ru

Рекламная служба:

+7 (8112) 720-120

rm60.ru

Мы в соцсетях:

Счетчики:

Рейтинг@Mail.ru

© Псковская Лента Новостей, 2000 — 2026