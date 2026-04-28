От жителей Хотиц поступают жалобы на организацию автобусного сообщения - Станислав Стармолотов

Все еще поступают жалобы от жителей деревни Хотицы в Псковском округе, где в декабре была перекрыта дорога по причине строительства путепровода Северного обхода Пскова, сообщил министр транспорта и дорожного хозяйства Псковской области Станислав Стармолотов в эфире радио ПЛН FM (102.6 FM).
Участок дороги Хотицы – Писковичи – Муровицы – от поворота к монументу Ледового побоища до поворота на улицу Невскую в деревне Хотицы закрыт с 15 декабря 2025 года на один год. Министр заверил, что работы идут планово и к концу года дорогу действительно откроют.
