Мотопатрули Госавтоинспекции обеспечили порядок на открытии мотосезона в Пскове

Охрану общественного порядка и безопасность дорожного движения на масштабном открытии мотосезона в Пскове обеспечили полицейские, в том числе мотопатрули управления Госавтоинспекции регионального УМВД России. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в ведомстве. 

Фото здесь и далее: ГУ МЧС России по Псковской области

В текущем году с участием мототранспорта на территории региона произошло семь дорожно-транспортных происшествий, в которых семь человек получили ранения различной степени тяжести, в том числе один несовершеннолетний.

Госавтоинспекция призывает мотоциклистов быть предельно внимательными. На дороге нужно неукоснительно соблюдать нормы ПДД.

Также, в преддверии Дня победы полицейские поздравляли мотолюбителей с наступающим 9 мая и вручали им Георгиевскую ленточку, желая всем участникам дорожного движения хорошего настроения и безопасных дорог.
