Мотопатрули Госавтоинспекции обеспечили порядок на открытии мотосезона в Пскове

Охрану общественного порядка и безопасность дорожного движения на масштабном открытии мотосезона в Пскове обеспечили полицейские, в том числе мотопатрули управления Госавтоинспекции регионального УМВД России. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в ведомстве.
Фото здесь и далее: ГУ МЧС России по Псковской области
В текущем году с участием мототранспорта на территории региона произошло семь дорожно-транспортных происшествий, в которых семь человек получили ранения различной степени тяжести, в том числе один несовершеннолетний.
Госавтоинспекция призывает мотоциклистов быть предельно внимательными. На дороге нужно неукоснительно соблюдать нормы ПДД.