Пьяная 18-летняя девушка на «БМВ» без прав устроила ДТП в Пскове

Пьяная 18-летняя девушка на «БМВ» без водительского удостоверения устроила ДТП в Пскове. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в отделе Госавтоинспекции УМВД России по городу, дорожно-транспортное происшествие произошло 6 мая в 19.33 на улице Ипподромной у дома 67.

Девушка 2008 года рождения, управляя BMW-316, совершила наезд на препятствие в виде ямы. Пострадавших нет, транспортное средство получило технические повреждения.

18-летняя девушка не имеет права управления. Находилась за рулем в состоянии алкогольного опьянения (0,434 мг/л).

Ей грозит ответственность по части 3 статьи 12.8 КоАП РФ. Санкция предусматривает административный арест на срок от 10 до 15 суток или наложение штрафа в размере сорока пяти тысяч рублей.

По факту ДТП проводится проверка.