В Великих Луках до конца года ограничат движение пешеходов по улице Дворецкой

В Великих Луках с 11 мая до 31 декабря перекроют пешеходную часть на Дворецкой улице от дома №5 до улицы Сибирцева, сообщила администрация города на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».



Скриншот постановления администрации города Великие Луки 08 мая 2026 №946

На основании постановления администрации города Великие Луки от 08 мая 2026 №946 с 11 мая по 31 декабря на участке двухполосной автомобильной дороги по улице Дворецкой по пешеходному тротуару от дома №5 будет временно прекращено движение пешеходов.

Обход данного тротуара будет осуществляться по четной стороне улицы Дворецкой с учетом альтернативного движения пешеходов.