Мопед, Lifan и УАЗ изъяли у нетрезвых водителей в Псковской области

Нетрезвые водители, которые ранее уже привлекались к ответственности за аналогичное правонарушение, попались полицейским на дорогах в Псковской области, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УМВД России по региону.

В Великих Луках 9 мая по улице Фурманова на автомашине УАЗ ехал 57-летний горожанин, находившийся «под градусом». А 10 мая на проспекте Гагарина в южной столице региона инспекторы ДПС Госавтоинспекции остановили для проверки автомобиль Lifan. Выяснилось, что этой иномаркой управлял великолучанин 1996 года рождения, тоже находившийся в состоянии алкогольного опьянения.

На территории Себежского муниципального округа 9 мая полицейскими был выявлен 40-летний местный житель, который ехал на мопеде, находясь в нетрезвом виде. Все обстоятельства произошедшего выясняются. Транспортные средства изъяты.