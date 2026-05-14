Продажи бензина АИ-92 в России стали убыточными

Российские автозаправочные станции при продаже одного литра бензина АИ-92 сейчас несут убыток в размере 84 копеек. В то же время реализация литра АИ-95 приносит около 47 копеек прибыли, а дизельного топлива — 3,68 рубля. Об этом говорится в исследовании компании «ОМТ Консалт». Эксперты проанализировали работу российских розничных сетей с начала года: маржинальность бизнеса, операционные расходы и рентабельность продаж.

Так, средний уровень маржинальности работы АЗС в России (цена закупки топлива в опте минус стоимость на АЗС) составляет: АИ-92 — 7,5 рубля за 1 л, АИ-95 — 8,9 рубля, дизеля — 12,1 рубля. Как отмечают эксперты, несмотря на достаточный комфортный уровень доходности, при расчете рентабельности необходимо учитывать операционные затраты на заправках, которые в среднем на всех сетях в России составили 8,4 рубля на литр, пишут «Известия».

Таким образом, на «сегодняшний день видим достаточно низкий уровень рентабельности на АИ-95, отрицательный на АИ-92 и достаточный на ДТ», отмечается в документе.

По словам руководителя направления моторного топлива компании Ильдара Тимерьянова, ключевым фактором, влияющим на рентабельность АЗС, остается высокая мелкооптовая закупочная цена топлива. Дополнительное давление на стоимость АИ-92, по его словам, оказала экспортная составляющая.

«По оценкам участников рынка, экспорт АИ-92 в I квартале, до введения запрета на экспорт для всех участников рынка, составил около 1 млн т. Для сравнения: экспорт АИ-95 за тот же период достиг лишь 80 тыс. т», — отметил эксперт.

В мелком опте цена на АИ-92 выросла с января по май на 8,8% — с 71 747 до 78 080 рублей за 1 т. Стоимость АИ-95 увеличилась на 6,7% — с 78 639 до 83 926 рублей за 1 т.

Исходя из этих данных, как считают в «ОМТ Консалт», перспективы дальнейшего роста розничных цен на бензин на май-декабрь 2026 года варьируется на уровне +1,5 рубля за литр, по дизелю в районе +3 рублей. Так как в среднем стоимость АИ-92 на АЗС с начала года увеличилась на 2,47%, на АИ-95 — на 2,45%, на ДТ — на 1,64%, что находится ниже уровня инфляции ЦБ на 20 апреля 2026 года в 5,7%.

По данным компании, учитывая ряд мер, принятых регулирующими органами в ТЭК в этом году, ситуация в сезон высокого спроса должна быть достаточно стабильной. Дополнительную поддержку розничному бизнесу, по оценкам аналитиков, обеспечивает развитие сопутствующих товаров и услуг на АЗС. Их доля в общей выручке составляет примерно 3,7–4,1%.

