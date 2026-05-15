Асфальт укладывают на дороге Гривки – Новодети в Дновском округе

На дороге Гривки – Новодети в Дновском муниципальном округе укладывают асфальт, сообщили Псковской Ленте Новостей в министерстве транспорта и дорожного хозяйства Псковской области.

Фото здесь и далее: министерство транспорта и дорожного хозяйства Псковской области

Ремонт 11-километрового участка ведется в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни».

Подрядчики уже отфрезеровали старое покрытие и сейчас ведут укладку выравнивающего слоя асфальта. Стоимость работ – 230 миллионов рублей. Завершить ремонт планируют 20 августа.