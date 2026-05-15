Лишение свободы назначили жителю Пыталово за повторное нетрезвое вождение

Прокуратура Пыталовского района поддержала государственное обвинение в отношении местного жителя, 1991 года рождения, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 264.1 УК РФ (Управление другим механическим транспортным средством лицом, находящимся в состоянии опьянения, имеющим судимость за совершение в состоянии опьянения преступления, предусмотренного ст. 264.1 УК РФ). Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в прокуратуре Пыталовского района.

Установлено, что мужчина, имеющий неснятые и непогашенные в установленном порядке судимости за совершение преступлений, предусмотренных частью 1 статьи 264.1УК РФ и частью 2 статьи 264.1 УК РФ, должных выводов не сделал и 6 января 2026 года в вечернее время был остановлен сотрудниками ГИБДД на территории города Пыталово при управлении квадроциклом в состоянии алкогольного опьянения.

Приговором суда он признан виновным в совершении преступления. Ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок 7 месяцев с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами на срок 4 года 2 месяца, с отбыванием наказания в виде лишения свободы в колонии-поселении.