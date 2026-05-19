Начался ремонт тротуара на улице Зеленой в Великих Луках

Начались работы по ремонту тротуара на улице Зеленой вдоль дома №9 в Великих Луках, сообщил депутат Великолукской городской Думы («Единая Россия») Дмитрий Белюков на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Фото: Дмитрий Белюков / «ВКонтакте»

«Это действительно замечательные новости для жителей данной улицы. Ко мне неоднократно поступали обращения по вопросу обустройства безопасной и комфортной тротуарной зоны, особенно учитывая, что участок расположен напротив школы №7. Очень важно, чтобы дети, родители и все жители могли передвигаться здесь безопасно и удобно», - отметил Дмитрий Белюков.

Депутат также добавил, что держит ситуацию на личном контроле и будет следить за ходом выполнения работ.