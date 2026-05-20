В Пскове могут установить новый светофор на улице Яна Фабрициуса. Как сообщает корреспондент Псковской Ленты Новостей, 20 мая межведомственная рабочая группа по безопасности дорожного движения на автодорогах Пскова рассмотрела два обращения на тему установки светофора на перекрестке улиц Фабрициуса и Металлистов.

Одно направлено отделом Госавтоинспекции УМВД России по городу Пскову, второе – работником службы такси. В связи с наездом на человека на нерегулируемом переходе через улицу Яна Фабрициуса предлагается установить пешеходный светофор.

Речь идет именно про установку пешеходного светофора с кнопкой вызова. По словам старшего государственного инспектора дорожного надзора отдела Госавтоинспекции УМВД России по городу Пскову Владимира Кириллова, в установке транспортного светофора нет необходимости, из-за сложившейся схемы движения.

Во время обсуждения предложен вариант установки «островка безопасности».

Решение не принято. Целесообразность установки светофорного объекта рассмотрят на заседании городской комиссии по безопасности дорожного движения в конце II квартала.

24 апреля в 11.12 по адресу: Псков, Яна Фабрициуса, 5 водитель 1991 года рождения за рулем ВАЗ-21074 совершила наезд на пешехода 2008 года рождения, который переходил проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу.