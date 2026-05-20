Ограничение скорости будет действовать на двух участках трассы Р-23 «Псков» 21 мая

Ограничение скорости будет действовать на двух участках трассы Р-23 Санкт-Петербург – Псков – Пустошка – Невель – граница с Республикой Беларусь 21 мая. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в ФКУ Упрдор «Северо-Запад».

На участке 320+000-352+000 километров ограничение скорости движения введут в оба направления с 08:00 до 17:00 из-за очистки и скашивания водопропускных труб.

На участке 461+000-481+000 километров ограничение скорости движения введут в оба направления с 08:00 до 17:00. Будут проходить очистка водоотводных лотков, выправка и замена перильного и барьерного ограждений, выправка знаков и стоек, уборка мусора, покраска обстановки пути.