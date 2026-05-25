На перекрестке улиц Киселева и Пароменской в Пскове временно прекратили движение

Временное прекращение движения ввели на перекрестке улиц Киселева и Пароменской с 25 мая до 1 июля из-за строительства инженерных сетей многоквартирного дома, сообщили Псковской Ленте Новостей в администрации города Пскова.

Схема изменения движения предоставлена администрацией города Пскова

В качестве объездов доступны улицы Народная, Петровская и Коммунальная.

«Приносим извинения за доставленные неудобства! Просим учитывать данную информацию при планировании ваших поездок», — комментируют в администрации города.