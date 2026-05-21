На участке улицы Петровской в Пскове ограничат парковку. Как сообщает корреспондент Псковской Ленты Новостей, решение приняла 20 мая межведомственная рабочая группа по безопасности дорожного движения на автодорогах Пскова.

На участке улицы Петровской от Рижского проспекта до улицы Пароменской будут установлены новые дорожные знаки, ограничивающие парковку транспорта. Рекомендация вынесена по итогам выезда на место.

В направлении от Рижского проспекта до улицы Пароменской установят дорожные знаки 3.27 «Остановка запрещена» и информационные таблички 8.24 «Работает эвакуатор».

В направлении от Пароменской до Рижского проспекта будут установлены аналогичные знаки, но с табличкой 8.5.4 «Время действия 8.00-18.00». Таким образом, на стороне у жилых домов можно будет оставить автомобиль на ночь.

