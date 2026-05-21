Гдович украл чужой мопед, чтобы не покупать запчасти на свой

Сотрудники ОМВД России по Гдовскому округу раскрыли кражу транспортного средства, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

По имеющимся данным, в городе Гдове в период с 18 на 19 мая из гаража у дома по улице Фабрициуса был похищен мопед. Причиненный ущерб оценивается в 35 тысяч рублей. Получив сообщение о произошедшем, сотрудники ОМВД провели необходимые оперативно-розыскные мероприятия и в кратчайшие сроки установили подозреваемого. Им оказался безработный житель Гдова, молодой человек 2008 года рождения.

Похищенное транспортное средство в уже разобранном виде полицейские обнаружили в принадлежащем молодому человеку гараже.

По версии следствия, у этого горожанина сломался его мопед. Чтобы его отремонтировать без лишних затрат, он решил прибрать к рукам и разобрать на запчасти чужой мопед. Реализуя свой преступный замысел, злоумышленник откинул засов на гаражных воротах своих знакомых. Чтобы не шуметь, откатил транспортное средство на некоторое расстояние, а потом завел его и уехал.

В отношении фигуранта возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 158 «Кража» Уголовного кодекса Российской Федерации. Санкция этой статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет. Проводится расследование.