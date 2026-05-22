В Пыталово мужчина, повторно севший за руль пьяным, может лишиться свободы на два года

В городе Пыталово сотрудники ГИБДД остановили мужчину, который повторно сел за руль в нетрезвом виде, теперь ему грозит срок до двух лет лишения свободы, сообщили Псковской Ленте Новостей в прокуратуре Пыталовского района.

Прокуратура Пыталовского района в суд направила уголовное дело в отношении 36-летнего местного жителя, который обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 264.1 УК РФ.

Установлено, что мужчина в 2025 году на основании постановления суда признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 3 ст. 12.8 КоАП РФ, за управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения, не имеющим права управления транспортными средствами. Ему назначено наказание в виде административного ареста на 10 суток.

Вместе с тем должных выводов он не сделал, в 2026 году вновь сел за руль мопеда в состоянии алкогольного опьянения и был остановлен сотрудниками ГИБДД на территории города Пыталово.

Санкция ч. 1 ст. 264.1 УК РФ предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.