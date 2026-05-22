Команда водителей «Псковпассажиравтотранса» показала мастерство в Петербурге

Команда водителей АО «Псковпассажиравтотранс» в третий раз продемонстрировала свое мастерство на ежегодном VII Международном транспортном фестивале «ТранспортФест» в Санкт-Петербурге, сообщили на предприятии.

21 мая, соревнуясь в профессионализме с лучшими водителями (75 команд) из других регионов России, а также и из других стран, водители из Псковской области, как это было годами ранее, показали достойные результаты как в личных, так и в командных зачетах, заметили на предприятии. В этом году в команде, среди коллег-мужчин, проявила уровень водительского мастерства сотрудник Печорского филиала АО «Псковпассажиравтотранс» Виктория Белова.

Водители, управляя автобусами большого и особо большого класса, доказали свое мастерство в скоростном маневрировании и в фигурном вождении, а также продемонстрировали безупречное знание правил дорожного движения, заявили в «Псковпассажиравтотрансе».