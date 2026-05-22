 
АвтоМир

Команда водителей «Псковпассажиравтотранса» показала мастерство в Петербурге

0

Команда водителей АО «Псковпассажиравтотранс» в третий раз продемонстрировала свое мастерство на ежегодном VII Международном транспортном фестивале «ТранспортФест» в Санкт-Петербурге, сообщили на предприятии.

Фото: АО «Псковпассажиравтотранс»

21 мая, соревнуясь в профессионализме с лучшими водителями (75 команд) из других регионов России, а также и из других стран, водители из Псковской области, как это было годами ранее, показали достойные результаты как в личных, так и в командных зачетах, заметили на предприятии. В этом году в команде, среди коллег-мужчин, проявила уровень водительского мастерства сотрудник Печорского филиала АО «Псковпассажиравтотранс» Виктория Белова.

Водители, управляя автобусами большого и особо большого класса, доказали свое мастерство в скоростном маневрировании и в фигурном вождении, а также продемонстрировали безупречное знание правил дорожного движения, заявили в «Псковпассажиравтотрансе». 

«Участие в подобных мероприятиях не только дает возможность показать на всю Россию уровень мастерства наших псковских водителей, но и получить новый, практический опыт в множестве профессиональных тонкостей. Гордимся нашими сотрудниками!» — комментируют в АО «Псковпассажиравтотранс».
Прокомментировать
Подписывайтесь на ПЛН в МАКС →
 

Реклама на ПЛН

Псковская Лента Новостей (ПЛН)

Электронное периодическое издание. Регистрационный номер СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Гражданская пресса».

Полное копирование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети интернет — гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна.

18 +

Адрес редакции:

180007, Россия, Псковская область, город Псков, улица Петровская, 51

Главный редактор:

Александр Михайлович
Савенко

Заместитель главного редактора —
выпускающий редактор:

Ксения Алексеевна
Иванова

Телефон редакции:

+7 (8112) 72-22-07

Общие вопросы:

redaktor@pln-pskov.ru

Технические вопросы:

admin@pln-pskov.ru

Рекламная служба:

+7 (8112) 720-120

rm60.ru

Мы в соцсетях:

Счетчики:

Рейтинг@Mail.ru

© Псковская Лента Новостей, 2000 — 2026