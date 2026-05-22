Левый поворот в запрещенном месте привел к травмированию мотоциклиста с ребенком в Пскове

Левый поворот в запрещенном месте привел к травмированию мотоциклиста с ребенком в Пскове. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в отделе Госавтоинспекции УМВД России по городу, дорожно-транспортное происшествие произошло 21 мая в 19.52 на Крестовском шоссе у дома 7.

Водитель Geely Coolray, мужчина 1978 года рождения, повернул налево в нарушение требований разметки. Создал помеху для движения и совершил столкновение с мотоциклом Honda под управлением мужчины 1983 года рождения, который двигался в попутном направлении. Произошло опрокидывание мотоцикла с последующим наездом на препятствие в виде бордюрного камня, падение водителя и пассажира.

Пострадал пассажир мотоцикла, мальчик 2013 года рождения.

22 мая из медицинского учреждения пришло сообщение об обращении за медицинской помощью и самого водителя мотоцикла. Не госпитализирован.

Водители трезвые.

Мотоциклист и его пассажир были в шлемах. 

