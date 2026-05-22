На пересечении улицы Вокзальной и Октябрьского проспекта в Пскове 23 мая ограничат движение

На проезжей части в районе пересечения улицы Вокзальной и Октябрьского проспекта (в месте примыкания к Крестовскому путепроводу) будет ограничено движение по полосам в субботу, 23 мая, из-за фрезерования дороги, сообщили Псковской Ленте Новостей в администрации города Пскова.
Схема изменения движения предоставлена администрацией города Пскова
Ограничение связано с проведением работ по фрезерованию дорожного полотна — они выполняются в рамках ремонта улицы Вокзальной.
Напоминаем, что на пересечении улиц Вокзальной и 128-й Стрелковой Дивизии в Пскове ввели однополосное движение до 10 июня.