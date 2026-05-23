Два человека погибли в ДТП на трассе, ведущей в Псков

Два автомобиля столкнулись на 157 километре трассы Е-95, соединяющей Петербург, Псков и далее следующей в Гомель и Киев, сегодня утром, 23 мая. В результате ДТП водители погибли, сообщает ГУ МЧС по Ленобласти.

Bызов спасателям поступил в 7:12. Произошло лобовое столкновение двух легковых автомобилей — Ford Kuga и Suzuki Vitara, после чего Ford съехал в кювет.

«В результате ДТП оба водителя погибли на месте. Пассажирка автомобиля Suzuki Vitara осмотрена бригадой скорой помощи», - сообщили в ГУ МЧС.

Спасатели 135 пожчасти ГКУ «Леноблпожспас» провели деблокировку двух погибших водителей, отключили аккумуляторы.

Обстоятельства происшествия уточняют сотрудники госавтоинспекции, пишет 47news.