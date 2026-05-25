В Пскове водитель автомашины сбил внезапно выбежавшего на дорогу ребенка. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в отделе Госавтоинспекции УМВД России по городу Пскову, дорожно-транспортное происшествие произошло 23 мая в 17.03 на улице Коммунальной у дома № 58.

Водитель «Хендай Солярис», молодой человек 2003 года рождения, допустил наезд на мальчика, который выбежал на проезжую часть. Пострадавший 2021 года рождения (5 лет) доставлен в детскую областную больницу.

Водитель трезвый.

По предварительной информации, ребенок неожиданно выбежал на дорогу. Водитель автомобиля двигался на разрешающий сигнал светофора в сторону улицы Западной.

По словам очевидцев, ребенок не получил серьёзных травм.