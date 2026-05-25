Почти 30 пьяных водителей остановили на псковских дорогах за неделю

С 18 по 24 мая сотрудники Госавтоинспекции в Псковской области пресекли 1 168 административных правонарушений в сфере безопасности дорожного движения. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в ведомстве, выявлено 29 водителей, управлявших транспортными средствами в состоянии опьянения, в том числе за повторное управление в состоянии опьянения задержаны четверо. 

За данный период на территории области зарегистрировано 10 дорожно-транспортных происшествий, в результате которых 12 человек получили травмы различной степени тяжести, погибших нет.

«Уважаемые участники дорожного движения, помните, что невнимание, чрезмерная самоуверенность, игнорирование требований ПДД и пренебрежение к окружающим зачастую приводит к трагическим последствиям! Берегите свою жизнь, а также жизнь и здоровье окружающих!» - призвали в Госавтоинспекции. 
