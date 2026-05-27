В Пскове водитель «Газели» не уступил дорогу «Форду» и лишился части бампера. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в отделе Госавтоинспекции УМВД России по городу Пскову, дорожно-транспортное происшествие произошло 26 мая в 12.40 на улице Советской Армии у дома 54-б.

На нерегулируемом перекрестке водитель «Газели» (3009Z6), молодой человек 2003 года рождения при движении по второстепенной дороге не предоставил преимущество и совершил столкновение с Ford Еsсаре под управлением мужчины 1980 года рождения.

Пострадавших нет.

На водителя Газели составлен протокол по части 3 статьи 12.14 КоАП РФ. Оштрафован на 500 рублей.