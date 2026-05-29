Штраф за парковку «елочкой» и зачем камера фотофиксации в патрульной машине

Сколько дорожных нарушений фиксируют видеокамеры в Псковской области ежегодно? Как часто поступают жалобы? Сколько нарушений выявляется на площади Ленина в Пскове? И для чего Госавтоинспекции камеры фотофиксации внутри патрульной автомашины?

На эти и другие вопросы в студии ПЛН FM ответил руководитель центра автоматизированной фиксации административных правонарушений в области дорожного движения (ЦАФАП) Управления Госавтоинспекции МВД России по Псковской области Юрий Фёдоров.

- Юрий Анатольевич, добрый день!

- Добрый день!

- У псковичей всегда много вопросов по теме работы Госавтоинспекции. Вопросы разные. Это и обращения, и жалобы, и предложения, где ещё нужны комплексы фотовидеофиксации. Последний раз мы с вами общались в этой студии в 2025 году. Это хороший повод рассказать о результатах работы по выявлению нарушений с помощью средств фотофиксации в Псковской области. Чего мы достигли? Есть ли какие-то рекорды?

- 2025 год закончился довольно позитивно. По инициативе Центра фотофиксации проделана значительная работа по передислокации комплексов на возникающие «очаги аварийности» и предаварийные места, где произошло два и более дорожно-транспортных происшествия с пострадавшими. Мы вышли на хорошие положительные показатели национального проекта «Инфраструктура для жизни» и выполнили установленные показатели по снижению количества погибших и раненых.

Центр фотовидеофиксации в 2025 году вынес более полумиллиона постановлений. Если точнее, 577 тысяч 729. Начислено 521 млн 334 тыс. рублей. С учётом скидки, которая предусмотрена действующим законодательством, в дорожный фонд поступило 386 млн 851 тысяча 150 рублей.

- В сравнении с прошлыми годами есть ли рост?

- По 2025 году есть некоторое снижение по количеству вынесенных постановлений. Пауза возникла из-за того, что предыдущие контракты на эксплуатацию комплексов закончились 30 ноября 2024 года, а новые контракты правительство Псковской области разыграло в январе 2025 года. Ввод в эксплуатацию каждого комплекса - это довольно длительная процедура. Надо получить ряд согласований с энергетиками и другими инстанциями, установить опоры электроосвещения, подвести свет. Порядка 60 комплексов были введены в эксплуатацию только в апреле 2025 года.

Поэтому мы несколько провалились по количеству вынесенных постановлений. Это никак не сказалось на состоянии аварийности. Мы не превысили установленные показатели по количеству погибших и раненых.

- Мы говорили с вами в одной из прошлых передач про временные задержки. Получается, что наши водители, несмотря на наличие большого количества камер, всё равно продолжают хулиганить. Жизнь их не учит.

- Действительно, факты нарушений присутствуют. Скажем так, превышение скорости у нас самый основной показатель. Из 577 000 постановлений у нас около 515 тысяч, или 89%, вынесены по нарушению скоростного режима.

Остальные фиксируемые нарушения, такие как выезд на полосу встречного движения, составляют небольшую долю. В общем-то, это говорит о том, что, хулиганят, как вы выразились, но по-мелкому, с небольшим превышением скорости. Какой русский не любит быстрой езды? А по серьёзным нарушениям, которые ведут к происшествиям с тяжкими последствиями, такие как выезд на полосу встречного движения, цифры не такие значительные. Из полумиллиона постановлений вынесено 1 900 постановлений за выезд на полосу встречного движения. Цифры не такие глобальные, хотя у нас в достатке имеются комплексы, которые фиксируют этот вид нарушений.

Многие, конечно, возмущаются, по поводу ремней безопасности, которые им якобы мешают. Но, ремень безопасности — это инструмент, который при наличии небольшого столкновения сохранит здоровье, а порой и жизнь. Недавний пример дорожно-транспортного происшествия на автодороге Р-23 в направлении Санкт-Петербурга.

Автомашина съезжает в кювет, опрокидывается. Пассажирка - супруга водителя - была не пристёгнута, выпадает из салона. Автомашина в процессе опрокидывания давит её. Был бы пристёгнут пассажир, можно было избежать тяжких последствий, потому что муж был пристегнут и отделался лёгкими травмами. К сожалению, недисциплинированность и пренебрежение ремнём безопасности привело к страшной трагедии.

- Подобных примеров, когда из салона автомашины выпадают и вылетают непристёгнутые пассажиры, достаточно было за последние годы.

- Страшный пример был несколько месяцев назад на территории Пыталовского района. Женщина везла годовалого ребёнка из церкви домой. Было лёгкое обледенение, произошел съезд автомашины с дороги и опрокидывание. Ребёнок вылетел из салона автомашины, и машина в процессе опрокидывания давит этого ребёнка.

Это просто уму непостижимо. Вот это уже факт пренебрежения детскими удерживающими устройствами. Это страшная человеческая трагедия, семейная трагедия. Пренебрежение элементарными правилами безопасности может привести к трагическим последствиям.

Возможно, повторюсь, но все эти требования прописаны в правилах дорожного движения. Инспекторы требуют их соблюдения не из вредности, а потому что весь накопленный человеческий опыт показывает, что так правильно, так надо. Иначе это закончится неприятными вещами.

- Юрий Анатольевич, давайте вернёмся к вопросу скорости. Вы сказали, что львиная доля выявленных нарушений — это превышение скорости. Есть ли у нас примеры, когда водители развивали значительные скорости, устанавливали рекорды скоростного движения.

- У меня на рабочем столе компьютера есть специальная папочка под названием «Рекорд скорости». Я её периодически обновляю. Взял в студию пару примеров и сейчас покажу коллеге. Например, в Невельском районе, в населённом пункте была зарегистрирована скорость 198 км/ч на автомобиле марки «Мерседес». А вот вне населённого пункта автомобиль «Опель Вектра» разогнался до 203 км/ч на трассе «Балтия».

Представьте, вы в населённом пункте или вне населённого пункта едете со значительным превышением скорости в районе 200 км/ч. Светлое время суток, вы вроде бы все контролируете. На дорогу выскакивает кошка или собака. В любом случае инстинкт у водителя сработает. Он начинает маневрировать, чтобы сохранить, как минимум, передний бампер. На высокой скорости при скольжении последствия будут категорически непредсказуемы. Это однозначно живой труп за рулём автомобиля. Скажем так, это плачевные рекорды.

- Наверное, уместнее говорить про антирекорды.

- Как раз формулировка «анти-антирекорд» будет более правильной.

- Думаю, что все эти случаи будут замечены, запротоколированы и оценены в денежном эквиваленте.

- Конечно, раз комплекс их зафиксировал, значит, однозначно мы вынесем постановление. Возможно, для кого-то 7500 рублей - несущественный ущерб для кошелька. Но, когда это происходит регулярно, может быть, супруг или супруга задумается, почему деньги утекают из семейного бюджета.

- Расскажите, какие виды правонарушений в Псковской области фиксируются и наказываются, помимо превышения скорости.

- С каждым годом у нас все больше возможностей фиксировать разные виды нарушений. На наши дороги приходят всё более современные комплексы. Сейчас они фиксируют скорость, непристёгнутый водителем и пассажиром ремень безопасности, выезд на полосу встречного движения. Это не только вне населённого пункта, где обгон запрещён дорожным знаком 3.20, но и пересечение двойной сплошной линии разметки с выездом на полосу встречного движения в населённом пункте. Комплексы «видят» невключённый в дневное время суток ближний свет фар, дневные ходовые огни, противотуманные фары. Фиксируется поворот из полосы движения, не предназначенной для данного манёвра, нарушение требования различных дорожных - направление движения по полосам, знак «Стоп», знак 3.27 «Остановка запрещена». Комплексы умеют фиксировать очень много нарушений.

- В этом году ожидаем появление новых видов правонарушений, которые способны выявлять комплексы?

- В этом году нет. Пока действует контракт на комплексы, установленные в 2025 году. Но технологии не стоят на месте. На следующий контракт, который будет разыгран в 2027 году, придут более современные комплексы.

Когда 7 лет назад я пришёл на должность руководителя ЦАФАП, у нас было всего лишь 22 комплекса на всю Псковскую область. Фиксировали только превышение скорости. На сегодняшний момент у нас 115 комплексов, они фиксируют целый спектр дорожных нарушений. К нам стали поступать цветные фотоматериалы с хорошим качество изображения и хорошее видео.

- На федеральном уровне идет целенаправленное движение в сторону введения штрафов за отсутствие полиса ОСАГО у водителя. Законодательная база продвигается в этом направлении. СМИ пишут об экспериментальных комплексах в столичных регионах. Но нам пока нечего на эту тему сказать, насколько я понимаю.

- Повторюсь, дело не в комплексах, а в состыковке информационных баз Российского Союза Автостраховщиков (РСА) и Госавтоинспекции. Для примера: я приехал к страховому агенту, застраховал автомашину. Нахожусь в городе Пскове, насыщенном комплексами фотофиксации. Человек, добропорядочно выполнив свою обязанность по страхованию гражданской ответственности, поехал домой. Допустим, застраховал в офисе у областного ГАИ и поехал на Завеличье домой. Страховой полис получил на бумажном носителе или в электронном виде. Проезжая по улице Труда, по Рижскому проспекту, по пути «зацепил» три-четыре-пять комплексов. На сегодняшний момент нет технологий, которые сразу донесли бы информацию о страховании до базы Госавтоинспекции. В течение получаса я, как сотрудник Госавтоинспекции, вынужден буду вынести в отношении него пять постановлений.

Сейчас законодатели и технические специалисты работают над усовершенствованием взаимодействиям баз МВД и РСА. Чтобы сведения поступали базу Госавтоинспекции ежесекундно, как только страховой агент внёс информацию.

О чём сейчас думает Государственная Дума, дорабатывая законопроект об изменениях в Кодекс об административных правонарушениях. Чтобы человек не был оштрафован более одного раза в течение суток.

- Вы рассказали про дислокацию камер. О том, что она подстраивается под аварийные места, то, что на языке Госавтоинспекции, называется «места концентрации ДТП». Но в принципе, конкретно по городу Пскову достаточно редко меняется расположение. Многие уже выучили, где какие камеры находятся, но не всегда помнят, где какой функционал.

- Где у нас за ремень сейчас штрафуют, не скажу. Любой комплекс имеет возможность давать материалы в наш адрес с непристёгнутыми ремнями безопасности.

- Планируются в ближайшей перспективе изменения по дислокации стационарных комплексов конкретно по городу Пскову?

- Для примера. Вот в прошлом году у нас было 120 стационарных комплексов. В течение года по нашей инициативе было принято решение об изменении места дислокации комплексов 15 комплексов фотофиксации, которые поменяли своё место жительства по области.

2024 год нам дал по площади Ленина в Пскове очаг аварийности, мы сразу поставили вопрос, что в этом месте должен быть полноценный комплекс, фиксирующий нарушение правил проезда перекрёстка. Октябрьский проспект, 42 - пешеходный переход между Сбербанком и улицей Металлистов. Очаг аварийности, три наезда на пешеходов. Принято решение о передислокации комплекса по этому адресу.

Комплексы всё-таки ротируются с места на место. К чему это приводит? За 2025 год по всем очагам аварийности предыдущего года, куда мы поставили комплексы, не фиксировались аварии с тяжкими последствиями. Как пример, площадь Ленина. Центральная площадь с шестью полосами движения. Нужно огромное количество камер, надо фиксировать автомашину и сзади, и спереди, по каждому направлению движения, фиксировать видео.

В 2025 году у нас было четыре очага аварийности. На сегодняшний момент в 2026 году ещё нет ни одного очага аварийности. Мы продолжаем работу в тех местах, которые были зафиксированы по итогам анализа аварийности 2025 года.

Статистика на сегодняшний момент оставляет желать лучшего. Зима была снежная, настоящая русская зима с большими морозами. Соответственно, количество нарушений было небольшое, потому что скорости были невысокие.

Сейчас у нас прекрасная весна с сухим асфальтом, с минимальным количеством осадков. Народ помчался. На сегодняшний момент за апрель уже шесть человек погибли в результате дорожно-транспортных происшествий. Работы ещё очень много, что у нас, что у дорожников, что у органов исполнительной власти.

- Давайте подробнее остановимся на площади Ленина. Важное место. Понятно, что комплекс появился из-за очага аварийности. Но у него есть и, так скажем, побочный эффект. Все привыкли, что теперь при движении с Ольгинского моста на Запсковье и налево машины только из одной полосы поворачивают, как и предусмотрено схемой движения. Ушёл момент, когда со среднего ряда пытались повернуть налево. Есть ли у вас данные по нарушениям на перекрёстке по заезду за стоп-линию, проезд на красный сигнал светофора? Насколько часто они встречаются на площади Ленина?

- На площади Ленина проезд на красный запрещающий сигнал светофора фиксируется в основном в одном направлении - при движении с Запсковья направо на Ольгинский мост. Там установлена дополнительная секция зелёная «стрелочка», как её называют в народе. Перед переключением на запрещающий сигнал она три секунды моргает и гаснет.

Но народ, который в основном по окончании рабочего дня, либо торопясь на обед, несмотря на то, что зелёная секция уже погасла, продолжает движение. Это одно направление, наиболее наболевшее, которое увеличивает количество работы по вынесению постановлений.

На остальных направлениях перекрестка, например, при движении со стороны Октябрьской площади, водители ведут себя более дисциплинированно. Стрелочка начинает моргать, две полосы начинают вставать. Со стороны Запсковья в такой же ситуации обе полосы начинают ускоряться.

Что касается поворота со среднего ряда налево на Советской мост, хочу напомнить, что при движении с Ольгинского моста установлено два знака 5.15.1 «Направление движения по полосам». С двух крайних правых полос разрешается движение только направо, в сторону Октябрьской площади. Но хитрые водители, видя, что скопилось определённое количество транспорта, до начала или середины Ольгинского моста пытаются всех обмануть. И пытаются обогнать всех через правую полосу. Только за первые три месяца 2026 года мы вынесли более 900 постановлений за совершение поворота со второй полосы, которая предназначена для поворота направо.

В соответствии с правилами дорожного движения и требованиями ГОСТ при повороте налево из полосы, для движения направо, разрешается отходить от требований правил только водителям маршрутных транспортных средств. Не заказным автобусам, а именно маршрутным транспортным средствам. В нашем случае это автобусный парк, наш «Псковпассажиравтотранс». Им разрешено, для остальных действует табу.

- Сейчас достаточно много людей при движении с Ольгинского разворачивается на Октябрьской площади для продолжения движения на Запсковье. Они выбирают законопослушный вариант. Не ломятся в соседнюю полосу, а спокойненько разворачиваются и едут на улицу Труда или Леона Поземского. По наблюдениям, их заметно стало больше. Ещё один эффект.

- Нередко поступают жалобы от жителей домов на площади Ленина - раньше это называлось магазин «Детский мир». Выезжая с Набережной реки Великой, эти люди хотят повернуть налево и пытаются вклиниться в левую полосу. Либо они нарушают сплошную линию разметки, потому что она обозначена при подъезде к перекрёстку, либо пытаются повернуть на Запсковье со второй полосы, которая предназначена для поворота направо. Для них самый правильный манёвр — это через Октябрьскую площадь, как вы сказали. Они даже экономят какую-то драгоценную минуту для своего рабочего графика и семейной жизни.

- Юрий Анатольевич, насколько часто обжалуются постановления, вынесенные ЦАФАП? Как это происходит чаще - через электронные сервисы либо вживую?

- С развитием портала Госуслуг практически у каждого есть смартфон, который позволяет подавать жалобы в электронном виде. Естественно, стало больше поступать жалоб в электронном виде. Через Единый портал государственных услуг за прошлый год мы отработали 4 900 жалоб. Хочу подчеркнуть: жалуются не на действия сотрудников или работу комплекса. Около 70% обращений — это жалобы, когда автомобилем управляло другое лицо, либо транспортное средство находилось в аренде. Мы выносим постановление в отношении собственника, а тот обжалует, указывая например причину: «Ребята, я эту машину отдал другому человеку, который в полис ОСАГО вписан. Отмените штраф в отношении меня, переложите на водителя».

В службах такси очень большой автопарк. Машины находятся в аренде. Мы выносим постановления в отношении собственника. Собственники пишут жалобу. Мы отменяем постановление и выносим новое в отношении человека, который арендует машину. Например, в отношении таксиста.

- Вы назвали цифры порядка 5 тысяч. Из 500 000 правонарушений не так уж много.

- Около одного процента.

- Скажите, как часто люди, которые обжалуют штрафные квитанции, проявляют принципиальность, доходят до суда? Есть ли такие случаи в Псковской области?

- Я назвал только статистику обращений непосредственно в центр фиксации - за 2025 год более 4 900 обращений. Ряд людей не использует возможность оперативно обжаловать постановление в центрах фиксации, выбирают длинный путь и идут в суд. Хотя причины для обращения в судебную инстанцию обычно стандартные. Можно было также подать жалобу в Центр фотофиксации, мы бы провели точно такую же проверку, как и в суде и подтвердили бы информацию, что транспортным средством управлял другой водитель. К примеру, за рулем был не собственник, а супруга или супруг.

Не видим препятствий для отмены постановления, если по фотоматериалу подтверждается, например, если штраф наложен на мужчину, а за рулем сидела женщина. Возможно, люди идут в суд, потому что больше доверяют судебной инстанции.

Другая распространенная причина для подачи жалобы - автомашина продана. Покупатель не ставит ее на регистрационный учет. Естественно, у нас нет сведений из базы Госавтоинспекции, кто является новым собственником. Мы продолжаем выносить постановления в отношении предыдущего владельца. Если жалобы подаются, нам предъявляют договор купли-продажи. Мы проводим проверку, отменяем постановление в отношении старого собственника, выносим штраф новому собственнику. Не вижу никаких препятствий.

У нас довольно короткий срок, который предусмотрен кодексом, 10 дней. Не надо месяцами ждать результатов. При необходимости выяснить нюансы и направлении дополнительных запросов, срок ответа проведения проверки может быть продлен до 1 месяца. Все жалобы отрабатываем в установленный законом срок.

Мы проводим полноценную проверку. То же самое происходит в суде. Судья аналогично разбирается в ситуации. К примеру, муж просит отменить постановление, т.к. за рулем была супруга, допущенная к управлению по полису ОСАГО. В свою очередь супруга в суде подтверждает, что она была за рулем. Также как и мы, судья отменяет постановление в отношении мужа и направляет в наш адрес решение о привлечении к ответственности супруги. Фактов отмены постановлений по некорректной работе комплексов фотофиксации либо должностных лиц за последние 7 лет нет.

Иногда люди жалуются на некорректную работу светофора, отсутствие дорожной разметки. Но это не совсем наша зона ответственности. В суд вызывают собственника автомобильных дорог, например, города Пскова, разбираются в этой ситуации и после этого судья принимает решение.

Если мы выявляем какие-то недостатки, допустим некорректная работа светофора (не горит какой то из сигналов) , мы тут же пишем информационное письмо в адрес собственника автодороги и выключаем работу камеры по фиксации нарушений до момента устранения недостатков. Можем отключить камеру полностью либо определенный вид нарушений. Например, дорожники собираются ремонтировать дорожное полотно и просят отключить комплекс, потому что весь транспорт пойдет через встречную полосу. А комплекс как раз заточен на фиксацию «встречной полосы». В таком случае мы вносим временные корректировки. Стараемся оперативно реагировать на ситуацию и выключать «лишние» функции на время ремонта. Зачем загружать себя излишними жалобами?

- Видел единичные жалобы на тему сроков доставки штрафных квитанций. Человек заявляет, что получил «письмо счастья» через полтора месяца после факта нарушения. Возможно такое?

- Чисто теоретически это возможно. Не открою страшный секрет, если скажу, что в связи с ограничениями мобильной связи возможны опоздания. Во всяком случае, в первом квартале года такие задержки наблюдались. Сейчас найдено решение, материалы поступают в режиме онлайн. На сегодняшний день все работает корректно.

Хочу сказать нашим читателям: если вы хотите получать постановление в режиме «онлайн», на портале Госуслуг есть раздел «Штрафы». Если вы ставите там галочку на разрешение получения госпочты, в течение нескольких минут эти постановления получите в свой личный кабинет. Если галочка не поставлена, либо нет регистрации на портале Госуслуг, то все постановления проходят через «Почту России», которая в течение 20 суток обязана доставить корреспонденцию. Это максимальный срок.

Рекомендую зарегистрироваться на портале Госуслуг и в личном кабинете поставить разрешение на получение госпочты. Вы получите возможность оперативного получения постановления в день его вынесения. Можно будет посмотреть красивую картинку и порадоваться или наоборот, огорчиться.

В качестве ремарки: у нас в прошлом году поступила жалоба от мужчины с содержанием, зачем установлены комплексы, вы вносите сумятицу в мою семейную жизнь. Постановление с фотоматериалом просмотрела супруга. В машине мужчина был не один, а с лицом противоположного пола. Будьте добры доставлять корреспонденцию только в мой адрес. А постановление в его адрес и было направлено. Видимо, доступ к телефону получила супруга.

- Давайте поговорим про серьезное. В апреле было совещание с участием генерального прокурора Александра Гуцана, где он обратил внимание на факты, когда за рулем машины по документам находится умерший водителя. Выявлено 20 тысяч водителей, которые управляли автомобилями, снятыми с учета. Насколько частое это событие?

- Это нечастое событие, но иногда встречается. База данных Госавтоинспекции взаимодействует с базой ЗАГСа. Если к нам поступает фотоматериал с автомобилем, собственник которой умер, то загорается красная иконка, которая информирует, что человека нет в живых (исходя из сведений ЗАГСа).

Автомашину могут продолжать эксплуатировать родственники. В таком случае мы еженедельно составляем рапорт с перечнем таких транспортных средств. Их немного, но они есть. Составляем рапорт, направляем в регистрационные подразделения. Если данный гражданин действительно, по сведениям ЗАГС, числится умершим, регистрация транспортного средства автоматически прекращается. Государственные регистрационные знаки и свидетельство о регистрации ставятся в розыск.

Если эту машину останавливает на дороге сотрудник Госавтоинспекции, он видит по базам данных, что по машине прекращен учет, изымает через протокол государственные регистрационные знаки и свидетельство о регистрации.

Поступают жалобы «я продал автомашину, новый собственник ее не поставил на учет». Штрафы продолжают поступать. Мы рекомендуем прекратить регистрацию транспортного средства. Если новый владелец продолжает часто нарушать, при выявлении пяти и более фактов, мы составляем рапорт на имя руководителя управления Госавтоинспекции. Далее рапорт поступает в отдел организации дорожно-патрульной службы для ориентирования личного состава. Подобные злостные нарушители у нас всегда на «карандаше».

- Очень значимая тема - работа комплекса «Паркон». Это видимо, больше касается Пскова и Великих Лук. Поступила любопытная информация, что, возможно, пострадают водители, которые оставляют автомашины, паркуются «елочкой» возле одной детской поликлиники. Насколько эта информация соответствует действительности?

- От Госавтоинспекции города Пскова поступила заявка начать работу комплекса «Паркон» на улице Кузнецкой вблизи детской и «взрослой» поликлиник.

По правилам дорожного движения водитель должен припарковать автомашину параллельно краю проезжей части. Думаю, все проезжают через Кузнецкую и видят крайне узкий проезд, который оставляет транспорт при парковке «елочкой». При движении с площади Победы транспорт стоит под углом к проезжей части. А ближе к стадиону «Машиностроитель» есть свободные места, можно спокойно припарковаться.

Представьте себе: вы пытаетесь выехать со своего места парковки назад. Справа вас стоит машина, она закрывает обзор. Вы потихонечку на «аварийке» или без нее пытаетесь выехать задним ходом и получаете удар в заднюю часть транспортного средства. Как результат - движение по улице Кузнецкой заблокировано напрочь. Куда деваться транспорту на улице с односторонним движением, пока не приедут сотрудники Госавтоинспекции? Легковой транспорт при парковке «елочкой» может проехать. А вот пожарная или грузовая машина не проедет.

Опять же, мы с вами сейчас находимся в студии на улице Петровской. По соседству миграционная служба, поликлиника, городской и областной суд. Но парковка «елочкой» здесь разрешена. Количество парковочных мест увеличилось.

Возможно, городской администрации стоит рассмотреть вопрос о возможном расширении проезжей части на улице Кузнецкой с разрешением парковки под углом к краю проезжей части. Я понимаю, что граждане после начала работы «Паркона» начнут возмущаться. Хотя буквально через 50 метров, ближе к улице Спортивной всегда свободно. Если бы была возможность, заезжали бы на машине прямо к дверям поликлиники.

Мы будем вынуждены выносить постановления, потому что это нарушение правил дорожного движения, которое доставляет дискомфорт для остальных водителей на улице Кузнецкий. Народ будет возмущаться, будет бить во все колокола. Но можно спокойно припарковаться дальше на улице Спортивной. Ничего страшного в этой ситуации не вижу.

- На прошлой передаче мы с вами говорили про комплекс «Кордон», который работает на федеральных дорогах.

- На автодорогах Псковской области продолжают работу два мобильных комплекса «Кордон Про-М». Они принадлежат правительству Псковской области и эксплуатируются на автомашинах ГБУ «Псковавтодор». Повторюсь, на территории Псковской области не работают частники на «треногах» или с мобильными комплексами. Работают исключительно сотрудники государственного бюджетного учреждения «Псковавтодор». Они получают должностной оклад, их зарплата не зависит от количества выявленных нарушений.

Действительно, два мобильных комплекса «Кордон Про-М» работают по автодороге Р-23 от границы с Ленинградской областью до города Пустошка. В прошлом году к нам на вооружение поступил мобильный комплекс «Кордон» на базе патрульного автомобиля специализированной роты. В этом году начал эксплуатацию. С января по март с него поступило 692 материала по нарушениям скоростного режима.

Это не основной, а дополнительный момент в работе экипажа ДПС. При движении по маршруту фиксация нарушений скоростного режима идет неким дополнением. Основная задача - контроль по маршруту движения. Комплекс умеет считывать в потоке сведения по автомашинам с прекращенной регистрацией, находящимся в розыске, либо если собственник транспортного средства находится в розыске, получать сведения о лишенных права управления водителях. Такой водитель может не находиться в машине, но это сигнал для сотрудника полиции остановить автомашину и выполнить свои должностные обязанности.

Если такая автомашина проехала навстречу, либо в попутном направлении, на планшет инспектору в патрульной автомашине в режиме «онлайн» приходит уведомление. Сотрудник ДПС включает световые сигналы и останавливает транспорт для проверки.

К концу года нам поступит еще два таких комплекса на патрульные автомашины дорожно-патрульной службы. Возможно, они будут в виде балки на крыше автомобиля, либо как сейчас комплекс стоит внутри салона. В 2027 году еще три таких комплекса поступят на базе патрульных автомашин Госавтоинспекции. Всего в следующем году таких комплексов в патрульных автомашинах ДПС будет уже 6. Предполагаю, часть комплексов уйдет в южную столицу – в Великие Луки, в Остров, чтобы охватить всю территорию области.

- К сожалению, время нашей беседы неумолимо истекает. Остается только порадоваться за псковичей, которые в комментариях пишут «не нарушайте и никогда не будете оштрафованы». Я думаю, с ними можно согласиться. Мне остается только поблагодарить нашего гостя за открытость и готовность отвечать на все самые злободневные вопросы.

- В завершение беседы могу добавить только одно: берегите свой кошелек. Не нарушайте правила дорожного движения.

Беседовал Денис Бахтин