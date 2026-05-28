Ограничение скорости будет действовать на двух участках трассы Р-23 в Псковской области 29 мая

Ограничение скорости будет действовать на двух участках трассы Р-23 Санкт-Петербург – Псков – Пустошка – Невель – граница с Республикой Беларусь в Псковской области 29 мая. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в ФКУ Упрдор «Северо-Запад».

На участке 320+000-352+000 километров введут ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 17:00 из-за скашивания травы, очистки водопропускных труб и окрашивания оголовков водопропускных труб;

На участке 468+000-470+000 км 481+000-492+000 километров введут ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 17:00, будет проходить окос травы на обочинах, очистка водоотводных лотков, выправка и замена перильного и барьерного ограждений, выправка знаков и стоек, уборка мусора, покраска обстановки пути.