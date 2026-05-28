В ДТП на перекрестке улиц Индустриальной и Ипподромной в Пскове никто не пострадал. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в отделе Госавтоинспекции УМВД России по городу Пскову, столкновение двух автомашин произошло 27 мая в 18.25 у дома №34 по Ипподромной.

Водитель «Фольксваген Тигуан» мужчина 1965 года рождения при повороте налево на нерегулируемом перекрестке не уступил дорогу водителю «Сан Енг» (мужчина 1979 года рождения) двигавшемуся по равнозначной дороге и допустил столкновение. Пострадавших нет. Автомашины получили технические повреждения.

Мужчина из «Фольксвагена» привлечен к административной ответственности по части 2 статьи 12.13 КоАП РФ.